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不敵超強暴風雨 明星神木屹立千年今驟倒！

千年巨樹倒塌前（左）是當地知名景點。（合成照，左圖擷取自gizmodo，右圖擷取自臉書）

2017-01-10  10:01

〔即時新聞／綜合報導〕近年飽受乾旱所苦的美國加州與西部數州，近日遭受十年來最強的暴風雨襲擊，許多地區已被洪水淹沒。當地一棵有千年歷史的巨型紅杉樹不敵暴風雨威力，於週日下午倒塌。這棵巨樹樹身遭挖空，可供人車通過，有「隧道樹」之美稱，是當地知名景點。

綜合外媒報導，在加州卡拉韋拉斯大樹公園（Calaveras Big Tree State Park）中擔任志工的吉姆（Jim Allday）週日下午發現古樹倒塌，他立即將現場狀況拍下並上傳臉書，向各界報告這個消息。「當天早上遊客們一如往常地在樹下來來去去」，吉姆說，「沒想到下午就看到它倒塌在地」。

據推測，這棵古樹已於當地屹立超過千年，樹身曾在1880年被挖空，讓遊客可以穿過樹身而行，非常受到歡迎，「隧道樹」因此得名，成了當地知名景點。許多人在網路留言，對古樹倒塌紛表不捨。當地耆老亨斯利（Gerogie Hensely）說，「我手邊有張照片，拍著朋友駕車穿越這棵樹，那時我還是一個孩子，而今年我已78歲了」。

報導指出，這棵巨樹確切樹齡目前尚不可知，但紅杉樹齡可長達數千年，專家表示，以樹圍推估其年齡已逾千歲。該公園義工直言，近年來該樹的狀況的確較差，園方也禁止汽車從樹下經過，僅允許旅客步行穿越，推測這次倒塌事件，是由於連日暴雨導致淹水，並破壞巨樹根部所致。

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  • 巨樹倒塌，幸未造成傷亡。（擷取自加州卡拉韋拉斯大樹公園臉書）

    巨樹倒塌，幸未造成傷亡。（擷取自加州卡拉韋拉斯大樹公園臉書）

  • 該巨樹為當地知名景點，樹身通道可讓汽車通過。（擷取自網路）

    該巨樹為當地知名景點，樹身通道可讓汽車通過。（擷取自網路）

  • 陪伴當地居民逾1世紀的「隧道樹」。（擷取自網路）

    陪伴當地居民逾1世紀的「隧道樹」。（擷取自網路）

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相關關鍵字： 倒塌 加州 巨樹 暴風雨 神木 美國
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