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英國2艘航母2020部署南海 美媒懷疑針對中國

英國最近也有重返亞洲的計畫，預計在2020年部署2艘航空母艦前往南海。圖為英國伊莉莎白女王級航空母艦。（圖擷取自維基百科）

2017-01-10  10:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空母艦卡爾文森號戰鬥群將前往南海，可能與正在南海訓練的中國航空母艦「遼寧號」碰頭。英國最近也有重返亞洲的計畫，預計在2020年部署2艘航空母艦前往南海。美國媒體日前發表文章，懷疑英國此舉是在準備與中國的戰爭。

去年年底英國駐美國大使達洛許（Kim Darroch）對華府智庫表示，隨著英國2艘航母2020年下水後，未來航母肯定會出現在太平洋海域，屆時英國會在此區「試圖扮演好其角色」。他還說，雖然英國國防重心是在中東，但英國會在太平洋發揮應有的作用。

美國《國家利益》（National Interest）7日刊文寫道，英國在二戰後，就想要重返亞太，進入東亞地區。2020年後，英國將部署2艘新式的伊莉莎白女王級航空母艦到亞洲，這2艘航母將可各搭載50駕戰機，包括F-35B垂直起降戰機、反潛機、直升機及其他戰機。文章中也懷疑，英國和中國國防預算差距甚大，這個命題只會讓英國變得更具風險；美國與中國間的軍備競賽，英國根本沒有足夠的資源來競爭。

根據《TVBS》報導，美國除了原本駐軍日本的航母雷根號，也派遣航母卡爾文森號戰鬥群進入亞太地區，日本可能派出護衛艦日向號和出雲號南下，俄國最近也在南海軍演，印度航艦積極東向，南海可能變成世界級火藥庫。

國政基金會高級助理研究員揭仲表示，南海情勢變得非常熱鬧，也相當複雜，但是爆發戰爭的可能性不高，因為若在此處爆發戰爭，每一個角色都會受到損失。

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標題：英國2艘航母2020部署南海 美媒懷疑針對中國


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