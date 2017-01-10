iPhone10週年 當年曾被微軟巨頭大肆嘲笑....

賈伯斯介紹第一代iPhone情形。（蘋果提供）

2017-01-10 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果手機iPhone推出10週年，回顧當時第一代iPhone推出時，承擔著世人不解的眼光，微軟前執行長鮑默（Steve Ballmer）甚至嘲笑它太貴了。

本報報導，第一代iPhone發布於美國時間2007年1月9日，當時蘋果公司執行長史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）在發表會上，簡單俐落地介紹一個具備音樂播放器iPod、電話（Phone）、與可以上網（Internet）的新產品，並豪氣宣稱蘋果重新發明了電話。

《business insider》曾報導，微軟前執行長鮑默（Steve Ballmer）2007年接受訪問時說，iPhone不可能攻占任何重要市場。他還大笑著說，iPhone是全世界最貴的手機，它無法吸引商用客戶，因為沒有鍵盤。

報導指出，直到去年鮑默終於撤回他對iPhone的嘲笑，並稱讚了蘋果與iPhone，認為他們開創了新的商業模式。