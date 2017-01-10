「豐臀金」搶案17名疑犯被捕 最年長者竟73歲

美國時尚名媛「豐臀金」金卡戴珊（Kim 去年10月在法國遭到2名搶匪搶劫，法國警方已於當地時間9日逮捕17名嫌疑犯，其中最年長者竟高達73歲。（路透）

2017-01-10 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國時尚名媛「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）去年10月在法國遭到2名搶匪搶劫，被搶走價值約近1千萬歐元的珠寶。有外媒報導指出，法國警方已於當地時間9日逮捕17名嫌疑犯，其中最年長者竟高達73歲。

綜合外媒報導，法國警方表示，他們於9日上午在巴黎、諾曼底以及南部濱海區等地，一共逮捕17名金卡戴珊搶案的嫌疑犯，由於當時犯罪現場曾留下一個DNA樣本，調查後掌握到1名有犯罪前科的嫌犯與DNA樣本相符合，透過監視3個月的時間後，掌握相關嫌疑犯網絡後才展開逮捕行動。

在被捕的17人當中，最年長的嫌疑犯竟高達72歲，其他年紀多在40至60多歲之間，警方還說，他們是一個有經驗的犯罪集團份子。另外，根據法國法律，這群被逮捕的嫌疑犯在被釋放或被起訴前，頂多被拘留最多4天。