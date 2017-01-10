再傳飛機上有蛇！阿聯酋航空航班臨時取消

2017-01-10 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕再度傳出飛機上有蛇的事件，這次是發生在阿聯酋航空上，飛機一度取消飛行。

根據《BBC》報導，一架EK0863航班，週日從阿曼的首都馬斯喀特（Muscat）飛往杜拜，員工在搬運行李時，於貨艙內發現一隻蟒蛇，航班也臨時取消飛行。

阿聯酋航空表示，這條蟒蛇是在旅客登機之前就發現的，不過這條蟒蛇種類與是否有毒，阿聯酋航空都未說明。最後經過徹查沒問題後，這架EK0863班機才重新起飛。

飛機上有蛇並非只是電影裡的情節，去年11月墨西哥國際航空就曾發生過頭等艙的頭上儲物箱掉下一條1米長的蟒蛇，雖未造成人員傷亡，但讓機上旅客大受驚嚇。