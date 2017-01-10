衛星照片曝光！中國核子潛艇曾停巴基斯坦港口
2017-01-10 07:30
這張來自於Google Earth的衛星照片拍攝於2016年5月，有軍事專家指出，照片中浮在水面上的船隻（左上）似乎是中國最新的核子潛艇。（圖截自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來與巴基斯坦有密切的外交軍事交流，這讓緊鄰巴基斯坦的印度相當緊張。有外媒報導指出，近來一張衛星照片顯示，曾有一艘中國核潛艇停泊在巴基斯坦的喀拉蚩（Karachi）港口，印度方面則相當擔心中國在南亞地區的軍事活動。
綜合外媒報導，這張來自於Google Earth的衛星照片拍攝於2016年5月，有軍事專家指出，照片中浮在水面上的船隻似乎是中國最新的核子潛艇，這艘核子潛艇後來還被發現於去年6月穿越馬六甲海峽。印度海軍上將蘭尼爾（Sunil Lanba）表示，印度軍方密切關注中方舉動，若有狀況發生，他們有計劃可以妥善處理。
據傳巴基斯坦目前正向中國購買8艘潛艇，前4艘潛艇預計將在2023年底交付，另外4艘潛艇將在2028年在喀拉蚩組裝。而印度方面，他們監視中國潛艇的活動則必須依靠美國的協助，去年兩國還曾舉行反潛艇戰的會談，印度也和日本在過去2年內舉行過聯合海軍演習。
近來一張衛星照片顯示，曾有一艘中國核潛艇停泊在巴基斯坦的喀拉蚩港口，印度方面則相當擔心中國在南亞地區的軍事活動。圖為中國核潛艇。（路透資料照）
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