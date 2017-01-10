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又有俄國外交官死亡 駐希臘官員陳屍寓所

一名俄國駐希臘外交官被發現陳屍在雅典的寓所中，據當地警方的說法，該外交官是自然原因死亡，但詳細死因仍不明。（美聯社）

2017-01-10  06:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐土耳其大使卡洛夫（Andrey Karlov）在上月底遭到激進份子槍擊身亡後，現又傳出外交官死亡的消息。有外媒報導指出，一名俄國駐希臘外交官於當地時間9日被發現陳屍在雅典的寓所中，據當地警方的說法，該外交官是自然原因死亡，但詳細死因仍不明。

綜合外媒報導，俄國駐希臘雅典的55歲外交官馬蘭恩（Andrei Malanin）於9日上午被同事發現沒有上班，打了電話也沒聽，同事便叫警方陪同到馬蘭恩的寓所，解開反鎖的門後進去屋內，才在浴室發現馬蘭恩的遺體。

當地警方已對馬蘭恩身亡一事展開調查，由於外交官身體沒有明顯外傷，初步判定馬蘭恩是死於自然原因，但詳細死因仍不明還有待調查。

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