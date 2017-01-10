美艦警告射擊 嚇阻伊朗快艇接近

2017-01-10 03:52

〔中央社〕美國國防官員今天表示，美國驅逐艦馬漢號（USS Mahan）週末期間曾在荷莫茲海峽（Hormuz）朝4艘伊朗革命衛隊的快艇進行警告射擊，當時這些伊朗快艇朝馬漢號快速駛近。

馬漢號昨天的射擊行動化解了此一狀況，而美國官員指責，伊朗快艇當時的作法「不安全且不專業」。

這些官員說，伊朗這些小型攻擊快艇在快速駛向馬漢號時，艇上人員正操作著武器。

其中1名官員說：「馬漢號以人員操作的50機槍進行3次警告射擊，使伊朗快艇停止了快速接近。」