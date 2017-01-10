白宮：克魯茲拜會蔡總統不影響一中政策

2017-01-10 02:52

〔中央社〕美國白宮今天表示，共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在週末會見蔡總統，對於美國的中國政策並無影響。

蔡總統是在往訪中美洲友邦途中過境德州休士頓停留期間，會見克魯茲。白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）說，此次會面是由克魯茲主動安排，歐巴馬政府並未予以鼓勵。

厄尼思特在新聞簡報中說：「這次會面對於我們持續執行一個中國政策並無任何影響，這個政策有利於美國和台灣。」