| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？ 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

白宮：克魯茲拜會蔡總統不影響一中政策

2017-01-10  02:52

〔中央社〕美國白宮今天表示，共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在週末會見蔡總統，對於美國的中國政策並無影響。

蔡總統是在往訪中美洲友邦途中過境德州休士頓停留期間，會見克魯茲。白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）說，此次會面是由克魯茲主動安排，歐巴馬政府並未予以鼓勵。

厄尼思特在新聞簡報中說：「這次會面對於我們持續執行一個中國政策並無任何影響，這個政策有利於美國和台灣。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：白宮：克魯茲拜會蔡總統不影響一中政策


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.