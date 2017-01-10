英研究：酒吧小酌一番 有益身心健康

根據英國最新研究，跟朋友前往地方酒吧小酌一番，只要飲酒適量，其實有益改善整體健康。（法新社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2017-01-10 02:03

〔編譯陳正健／綜合報導〕俗話說「酒乃穿腸毒藥」。不過，根據英國牛津大學（University of Oxford）的最新研究，跟朋友前往地方酒吧小酌一番，只要飲酒適量，其實有益改善整體健康。

牛津大學研究發現，定期於地方酒吧小酌的人，通常比較快樂、更加滿意自己的生活，並且較容易相信自己社區的成員。

另外，研究也顯示，常跑地方酒吧的人，擁有更多的朋友，他們的平均朋友數為8人，不跑酒吧的人平均朋友是6人。

有趣的是，地方酒吧咖偏好與小團體社交，有助與整個團體的人談話。反之，常在市中心酒吧飲酒的人，傾向參加大團體活動，但有較少的團體談話。

牛津大學學者鄧巴（Robin Dunbar）指出，酒吧扮演社交場合的角色，加強人際間的連結，有助對抗身心疾病。

本研究刊登於《Adaptive Human Behaviour and Physiology》期刊。

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