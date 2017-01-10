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佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話

2017-01-10  00:38

〔中央社〕傳統基金會創辦人佛訥今天說，他沒有和總統蔡英文在休士頓會面，但兩人有通電話。他強調自己是以個人身分、接聽老朋友電話，不代表美國總統當選人川普或川普的交接團隊。

有媒體報導，蔡總統7日在休士頓與佛訥（Ed Feulner）、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會，會中針對近期台海情勢及台美關係有深入討論。

針對媒體報導，總統府發言人黃重諺已澄清，有關總統與美國友人的餐會，府方基於跟美國友人的默契與尊重，對詳細的內容並不對外說明，但相關報導有所謂餐會名單，「那是錯誤的」。

有台灣媒體記者向川普的總統交接團隊查證、佛訥是否是交接團隊成員？後來接到佛訥以電郵回覆，他做上述表示。

佛訥說，他要澄清指出，「我沒有和蔡總統會面」，蔡總統7日打了通簡短電話給他，在兩人5分鐘的通話中，雙方討論了總體美台關係。

他表示，自己是以一介平民的身分、接聽來自一個老朋友的電話，不代表川普或川普交接團隊。

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