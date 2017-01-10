| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」

2017-01-10  00:18

〔編譯陳正健／綜合報導〕治療蛀牙最常見的方式就是補牙，但根據英國的最新研究，一種用來治療阿茲海默症的藥物「Tideglusib」，竟然可使受損的牙齒自然再生，並且修復蛀洞。換言之，人類未來可能不再需要補牙。

一般而言，當人類有蛀洞產生時，牙本質（dentine）有自行修復的能力，但僅限於很小的區域，若蛀洞太大時仍需牙醫補牙。

不過，倫敦國王學院（KCL）發現，若以阿茲海默症藥物「Tideglusib」治療蛀牙，能夠促進牙本質的自然修復機制。

研究指出，「Tideglusib」可以刺激牙齒幹細胞再生，可以減少補牙的需要。補牙容易造成感染，通常需要多次更換材料。

研究主筆夏普（Paul Sharpe）表示，「Tideglusib」已經阿茲海默症的臨床實驗，所以可能很快就能用於牙醫門診治療。

本研究刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

廣告
  • 根據英國的最新研究，一種用來治療阿茲海默症的藥物「Tideglusib」，可使受損的牙齒自然再生，並且修復蛀洞。（法新社）

    根據英國的最新研究，一種用來治療阿茲海默症的藥物「Tideglusib」，可使受損的牙齒自然再生，並且修復蛀洞。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 牙齒 蛀牙 補牙 阿茲海默症
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.