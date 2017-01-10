牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」

2017-01-10 00:18

〔編譯陳正健／綜合報導〕治療蛀牙最常見的方式就是補牙，但根據英國的最新研究，一種用來治療阿茲海默症的藥物「Tideglusib」，竟然可使受損的牙齒自然再生，並且修復蛀洞。換言之，人類未來可能不再需要補牙。

一般而言，當人類有蛀洞產生時，牙本質（dentine）有自行修復的能力，但僅限於很小的區域，若蛀洞太大時仍需牙醫補牙。

不過，倫敦國王學院（KCL）發現，若以阿茲海默症藥物「Tideglusib」治療蛀牙，能夠促進牙本質的自然修復機制。

研究指出，「Tideglusib」可以刺激牙齒幹細胞再生，可以減少補牙的需要。補牙容易造成感染，通常需要多次更換材料。

研究主筆夏普（Paul Sharpe）表示，「Tideglusib」已經阿茲海默症的臨床實驗，所以可能很快就能用於牙醫門診治療。

本研究刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。