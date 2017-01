地鐵罷工致公車站人滿為患 倫敦市長：沒必要！

2017-01-09 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕倫敦地鐵工會(RMT)與地鐵公司及政府,因人事精簡談判破裂,而於當地時間8日晚上6點發起24小時罷工,導致9日英國當地交通大亂,而倫敦交通局(TFL)則表示將於當地時間10日恢復正常交通運作。

綜合外媒報導,倫敦地鐵工會(RMT)不滿地鐵公司及市長,除了沒有重啟被上屆倫敦政府關閉的地鐵站售票處外,又大量裁減超過830個工作崗位,導致人手嚴重不足,嚴重影響行車安全。

而在雙方談判破裂後,英國倫敦地鐵站員工進行24小時罷工,於當地時間昨天晚上6點開始罷工,導致星期一上下班時間交通大亂,影響了數百萬名通勤者,不少人乾脆改搭公車,因此也讓公車站被當地民眾擠的水洩不通。

而倫敦市長在推特發文表示,罷工造成民眾不便,強調罷工的不必要性。當地政府單位倫敦交通局(TFL)則表示,交通將於10日早上恢復正常。

This is what outside Liverpool Street Station looks like. It's the same at most bus stops #TubeStrike @PA pic.twitter.com/AGqiaNEQ16