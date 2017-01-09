地鐵罷工致公車站人滿為患 倫敦市長：沒必要！

2017-01-09 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦地鐵工會（RMT）與地鐵公司及政府，因人事精簡談判破裂，而於當地時間8日晚上6點發起24小時罷工，導致9日英國當地交通大亂，而倫敦交通局（TFL）則表示將於當地時間10日恢復正常交通運作。

綜合外媒報導，倫敦地鐵工會（RMT）不滿地鐵公司及市長，除了沒有重啟被上屆倫敦政府關閉的地鐵站售票處外，又大量裁減超過830個工作崗位，導致人手嚴重不足，嚴重影響行車安全。

而在雙方談判破裂後，英國倫敦地鐵站員工進行24小時罷工，於當地時間昨天晚上6點開始罷工，導致星期一上下班時間交通大亂，影響了數百萬名通勤者，不少人乾脆改搭公車，因此也讓公車站被當地民眾擠的水洩不通。

而倫敦市長在推特發文表示，罷工造成民眾不便，強調罷工的不必要性。當地政府單位倫敦交通局（TFL）則表示，交通將於10日早上恢復正常。

This is what outside Liverpool Street Station looks like. It's the same at most bus stops #TubeStrike @PA pic.twitter.com/AGqiaNEQ16 — Georgina Stubbs （@georginafstubbs） January 9, 2017