手放口袋佯裝持槍 男子成功劫超商

2017-01-09 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕戲子小偷？美國日前發生一起超商搶劫案，一名男子將手放在口袋及身後，佯裝成持有手槍的模樣，威脅店員打開收銀機，並成功劫取300美元（約新台幣9600元）。

根據《鏡報》報導，美國一名男子，日前在洛杉機市中心的菲格羅亞街上（Figueroa Street）的一家7-11假持槍真搶劫，從監視器上可以看到，該名男子身穿藍色襯衫，頭戴咖啡色的帽子，他先是等旁邊客人離去後，便不斷的大聲吆喝，威脅店員把錢拿出來，且時不時擺出掏槍的動作，最後甚至還激動的翻過櫃台，大喊直呼，「你想被槍擊嗎，快打開！」。

店員見狀後害怕的趕緊打開收銀機，而該名男子拿走現金後便快步離去，不過從監視器中可以發現，男子手中根本沒有手槍，一切都是他在自導自演。警方對此呼籲市民若看到該名男子，一定要趕快報警。

相關影片請見：