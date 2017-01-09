驚！美國獸母與男友聯手性虐殺害14歲養女
2017-01-09 23:06
〔即時新聞／綜合報導〕國外日前傳出一起駭人聽聞的性侵兇殺案，美國一名母親竟與男友，合謀性侵並殺害14歲的養女，甚至還將她肢解棄屍，行徑相當不人道，兩人目前已遭警方逮捕。
綜合外媒報導，美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）一名41歲女子派克（Sara Packer），與44歲男友蘇利文（Jacob Sullivan）聯手虐待、性侵14歲的養女葛雷絲（Grace Packer）。去年7月時倆人將葛雷絲帶到新購入的房屋，毒打她一頓後，蘇利文便接著性侵她，而派克則是在一旁觀看。
滿足獸慾後，兩人便讓葛雷絲服下大量安眠藥及鎮靜劑，並將她捆綁在悶熱的閣樓，企圖讓她因服藥過量死亡，不料隔日兩人回來閣樓查看時，發現葛雷絲並未死亡，於是蘇利文便直接動手勒死她。事後兩人用大量的貓砂蓋住屍體，三個月後才將葛雷絲肢解，棄屍荒野，並向警方報警養女離家出走失蹤，直到11月時葛雷絲的屍體，才被2名狩獵人發現。
倆人在去年底時還曾計畫一起自殺，企圖逃避犯罪，不過被醫護人救了起來，事後才向醫院工作人員坦承，殺害了葛雷絲。目前警方已將兩人逮捕並控告殺人、性侵、危害兒童福利等多項罪名，並將求處死刑。
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