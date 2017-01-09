尼泊爾婦女因不孕 腸子遭丈夫塞40公分桿麵棍

2017-01-09 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾一名38歲的婦女因為不孕，竟遭丈夫拿了40公分長的桿麵棍塞進她的腸子，導致她腹部腫脹、疼痛，緊急在耶誕節期間就醫，由於婦女受到嚴重的傷害，加上丈夫在場，她害怕地不敢和任何人說話，直到就醫3天後，丈夫離開醫院，她才願意說出實情，但婦人的丈夫此時卻落跑不見蹤影，警方已依強姦和重傷害等罪，展開追緝。

《每日郵報》報導，該名婦女被送到印度北部的醫院治療，醫師進行X光檢查後，坦言感到相當震驚，表示婦女所受到的傷害相當嚴重。

由於婦女不願說出發生了什麼事，院方於是通知警察和全國婦女委員會的人前來了解，委員會副主席阿米達（Amita Lokhani）表示，在事發後隔天他就趕到現場詢問婦女是否要幫忙，但婦女看起來相當害怕，一個字都不說，還不斷地哭泣，而婦女的丈夫當時也在場。

阿米達說，他連續3天都拜訪婦女，直到第3天婦女的丈夫離開後，婦女才敢說出被虐經過，更透露她因為不孕，飽受丈夫折磨。

婦女目前在醫院接受免費的治療，可能下週就會出院，全國婦女委員會也會繼續提供幫助，婦女的丈夫則被指控強姦和重傷害等罪名，但他卻逃跑，警方正展開追緝。