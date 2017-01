梅姨為身障記者槓川普 川普嗆：輸不起的希拉蕊走狗

2017-01-09 23:17

〔即時新聞/綜合報導〕梅莉史翠普(Meryl Streep)獲頒美國金球獎終身成就獎,在致詞時,批川普於競選時期「霸凌」一位紐約時報(New York Times)的身障記者,模仿該位記者殘疾的手部姿勢,讓梅姨沉痛說:「當有權者利用他們的地位來霸凌他人時,我們都是輸家。」,但川普也不甘示弱的在推特上嗆梅姨是「希拉蕊的走狗」,同時澄清自己根本沒有霸凌、模仿嘲笑過該名身障記者。

美國知名女星梅莉史翠普,在美國時間8日晚間金球獎領獎致詞時,話鋒帶到美國總統當選人川普身上,先是批評他的移民政策,後又為一名紐約時報身障記者柯佛列斯基(Serge F. Kovaleski)對川普開砲,對他在2015年11月一場競選記者會期間,模仿該名記者殘疾的手部姿勢感到不齒,對這樣的行為及情境感到「心碎」,至今無法忘懷。

川普在當年的競選演說上說:「可憐的人,你們真該看一下他的樣子」,隨即彎曲著自己的手腕關節扭動,藉此嘲諷柯佛列斯基因患有先天性關節攣縮症(Athrogryposis),而無法正常彎曲、伸直的關節。但川普受訪時表示,他當時只是不滿這位記者為了抹黑他,不惜竄改他16年前的相關報導,對媒體的不誠實感到憤怒,並不是故意嘲諷他。

川普也在推特上為此事連發好幾則貼文,先是批評梅姨不熟悉他的為人就妄下評論,又譙梅姨是「輸不起的希拉蕊走狗」,後又對當時柯佛列斯基事件做出解釋。

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him.......