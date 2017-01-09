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梅姨為身障記者槓川普 川普嗆：輸不起的希拉蕊走狗

川普於2015年競選記者會上，嘲諷紐約時報一名手部關節攣縮的身障記者。川普稍早前在個人推特上澄清自己根本沒做過這樣的事。（圖擷自娛樂報）

2017-01-09  23:17

〔即時新聞／綜合報導〕梅莉史翠普（Meryl Streep）獲頒美國金球獎終身成就獎，在致詞時，批川普於競選時期「霸凌」一位紐約時報（New York Times）的身障記者，模仿該位記者殘疾的手部姿勢，讓梅姨沉痛說：「當有權者利用他們的地位來霸凌他人時，我們都是輸家。」，但川普也不甘示弱的在推特上嗆梅姨是「希拉蕊的走狗」，同時澄清自己根本沒有霸凌、模仿嘲笑過該名身障記者。

美國知名女星梅莉史翠普，在美國時間8日晚間金球獎領獎致詞時，話鋒帶到美國總統當選人川普身上，先是批評他的移民政策，後又為一名紐約時報身障記者柯佛列斯基（Serge F. Kovaleski）對川普開砲，對他在2015年11月一場競選記者會期間，模仿該名記者殘疾的手部姿勢感到不齒，對這樣的行為及情境感到「心碎」，至今無法忘懷。

川普在當年的競選演說上說：「可憐的人，你們真該看一下他的樣子」，隨即彎曲著自己的手腕關節扭動，藉此嘲諷柯佛列斯基因患有先天性關節攣縮症（Athrogryposis），而無法正常彎曲、伸直的關節。但川普受訪時表示，他當時只是不滿這位記者為了抹黑他，不惜竄改他16年前的相關報導，對媒體的不誠實感到憤怒，並不是故意嘲諷他。

川普也在推特上為此事連發好幾則貼文，先是批評梅姨不熟悉他的為人就妄下評論，又譙梅姨是「輸不起的希拉蕊走狗」，後又對當時柯佛列斯基事件做出解釋。

相關影片請見：

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  • 梅莉史翠普在金球獎獲獎致詞時，為了移民政策及身障記者一事斥責川普。（歐新社）

    梅莉史翠普在金球獎獲獎致詞時，為了移民政策及身障記者一事斥責川普。（歐新社）

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相關關鍵字： 互嗆 川普 梅莉史翠普 紐約時報 身障記者 金球獎
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