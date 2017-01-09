IS慘無人道! 竟訓練3歲娃當劊子手

2017-01-09 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）不斷透過恐怖攻擊及散布喪心病狂的恐怖影片，影響世人，近日，他們又再度公佈一段最新宣傳影片，一個走路還不太穩的3歲男童竟然被訓練成劊子手，走在廢棄玩具球池中開槍處決一名男子，畫面令人震驚。

根據「英國每日郵報」報導，「伊斯蘭國」（IS）日前公佈一支最新的宣傳影片，影片中只見，一名年約3歲的男童，搖搖晃晃地走在一處廢氣的玩具球池中，隨後畫面帶到一名男子雙手張開被束帶固定在後方的鐵網上，一名伊斯蘭國成員遞給男童一把已經上膛的手槍要男童處決這名男子。

影片最後只見男童小小的雙手拿著槍，閉眼瞄準男子頭部後開槍射擊命中，隨後就嘎然而止；有網友看完影片後直呼「實在慘無人道，太恐怖！」