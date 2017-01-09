馬尼拉150萬人朝聖「黑耶穌」 7500名警力防恐攻
菲律賓今日舉行一年一度的「黑拿撒勒人出巡」（Black Nazarene）天主教大遊行。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓今日舉行一年一度的「黑拿撒勒人出巡」（Black Nazarene）天主教大遊行，近150萬民眾齊聚首都馬尼拉街頭，欲觸摸傳說中能帶來好運的木製的黑色耶穌雕像，但因人潮爆滿，在過度推擠之下已經有100名左右的傷患被送往治療中心。
綜合外媒報導，百分之八十的菲律賓人都是天主教徒，今日一年一度羅馬天主教遊行「黑拿撒勒人」在首都馬尼拉展開，百萬群眾爭相湧向黑色耶穌十字架座檯，據說摸到就能帶來好運，並能祈求家人平安，導致百萬群眾暴走堆疊，場面十分驚險混亂。
據悉，黑拿撒勒的深色木製雕像是1606年被傳教士從墨西哥帶至菲律賓的，該真人大小的黑色耶穌十字神像，今日凌晨開始進行6至8公里的巡禮，最後將會返回供奉地奎艾波（Quiapo）教堂。大批虔誠信徒瘋狂推擠想要觸摸到會帶來好運的神像，信徒們堅信，觸摸神像會替他們帶來意想不到的好事。
37歲的金蕊（Jimray Bacomage）說黑拿撒勒人治好了他的手臂。72歲的羅洛（Roilo Damiucon）指出他在16年前的遊行時所祈禱的事全都成真。當地氣溫高達30，消防單位為了避免有人中暑，還用灑水系統替民眾降溫，但仍因推擠造成100多人受傷。
有鑑於2016年底恐攻事件不斷，且菲律賓南部一名極端回教領袖上周才被警方擊斃，菲律賓政府與外國大使官都緊繃神經，派出近7500名警力嚴防戒備這場遊行的安全。
宗教遊行吸引近150萬菲律賓人朝聖。（路透）
群眾希推擠堆疊，想要觸摸黑耶穌盼望獲得好運。（路透）
菲律賓今日舉行一年一度的「黑拿撒勒人出巡」（Black Nazarene）天主教大遊行。（美聯社）
群眾希推擠堆疊，想要觸摸黑耶穌盼望獲得好運。（美聯社）
一名女子在遊行中昏厥。（路透）
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標題：馬尼拉150萬人朝聖「黑耶穌」 7500名警力防恐攻
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