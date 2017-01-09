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小蘿莉騎鱷魚 挨轟太危險、虐待動物

美國小女孩騎鱷魚的影片在網路上流傳，引發熱烈討論。（圖擷取自每日郵報）

2017-01-09  20:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥有公司提供活體鱷魚，讓一名約7歲的小女孩在生日宴會上騎乘，可見小女孩坐在鱷魚背上，在大人的指示下比讚和鱷魚合影，雖然這段影片是在4年前所攝，但最近又重新在網路上流傳，引發議論，有人痛批這是讓孩童暴露在危險環境中，還有動保人士指稱此舉是虐待動物，痛批此活動不適當。

《每日郵報》報導，這段影片可見，小女孩在馴獸師的協助下坐上鱷魚，過程中小女孩一度害怕逃離，但她仍在大人的指示下繼續坐上鱷魚，並比讚讓家人拍照。

報導稱，調查發現，這段影片其實是在2013年所拍攝的，但不知為何又重新被拿出來在網路上流傳。

影片最近在網路上引發熱烈討論，不少人批評此舉「太危險」，有人稱鱷魚雖然被馴服但仍具危險性，不該讓小孩暴露在此環境中，還有動保人士稱是在虐待動物。

據了解，此活動是該公司為了讓孩子「在教育中學會保護冷血動物」所辦的，除了鱷魚外，客戶也能選擇騎巨型烏龜或是蟒蛇。

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標題：小蘿莉騎鱷魚 挨轟太危險、虐待動物


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