中國男子誤吞啤酒瓶蓋 妙醫用「保險套」智取
2017-01-09 19:47
〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子，喝酒時不慎將啤酒瓶的瓶蓋吞下肚，所幸遇的一位「神醫」利用保險套，將瓶蓋順利取出，不但不用動刀，且整個過程不到五分鐘就順利完成，讓人感到相當敬佩。
根據香港《巴士的報》報導，當時該名男子到醫院就醫時，瓶蓋已掉入胃裡，巨衛平醫生考量到啤酒瓶蓋上的鋒利邊緣，若用鉗子取出恐會傷及腸胃及食管，但如果開刀則又會對患者造成二次傷害，於是他想到可利用「保險套」將啤酒瓶蓋取出。
巨衛平先是透過X光片確認瓶蓋確切位子，接著將保險套口朝上放進胃部，再用鉗子把瓶蓋夾到保險套的開口處，最後鉗住保險套開口輕輕抖動，讓瓶蓋掉入保險套裡，而瓶蓋就在保險套的包覆下，被順利取出。
而這種高超手法，必須對鉗工技術有一定的了解，否則難以成功，據了解巨衛平以前曾是一名電氣工程師，擁有八級鉗工技術水準。
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