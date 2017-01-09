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中國男子誤吞啤酒瓶蓋 妙醫用「保險套」智取

2017-01-09  19:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子，喝酒時不慎將啤酒瓶的瓶蓋吞下肚，所幸遇的一位「神醫」利用保險套，將瓶蓋順利取出，不但不用動刀，且整個過程不到五分鐘就順利完成，讓人感到相當敬佩。

根據香港《巴士的報》報導，當時該名男子到醫院就醫時，瓶蓋已掉入胃裡，巨衛平醫生考量到啤酒瓶蓋上的鋒利邊緣，若用鉗子取出恐會傷及腸胃及食管，但如果開刀則又會對患者造成二次傷害，於是他想到可利用「保險套」將啤酒瓶蓋取出。

巨衛平先是透過X光片確認瓶蓋確切位子，接著將保險套口朝上放進胃部，再用鉗子把瓶蓋夾到保險套的開口處，最後鉗住保險套開口輕輕抖動，讓瓶蓋掉入保險套裡，而瓶蓋就在保險套的包覆下，被順利取出。

而這種高超手法，必須對鉗工技術有一定的了解，否則難以成功，據了解巨衛平以前曾是一名電氣工程師，擁有八級鉗工技術水準。

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  • 中國一名男子誤將啤酒瓶蓋吞下肚。（擷取自巴士的報）

    中國一名男子誤將啤酒瓶蓋吞下肚。（擷取自巴士的報）

  • 醫生利用「保險套」，將瓶蓋順利取出。（擷取自巴士的報）

    醫生利用「保險套」，將瓶蓋順利取出。（擷取自巴士的報）

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相關關鍵字： 中國 保險套 啤酒瓶 妙招 瓶蓋 醫師 鉗工 電氣工程師
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