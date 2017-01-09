不甩川普！ BMW：「絕對」將在墨西哥建廠

2017-01-09 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）近來頻頻要求車商不得在墨西哥設廠，否則將課以重稅。但BMW不甩這些威脅，表示「絕對」將會在墨西哥建設新工廠。

《BBC》報導，BMW的銷售和市場總監羅伯遜（Ian Robertson）表示，該公司將投資10億美元（約321億台幣），「絕對」會在墨西哥聖路易斯波托西市（San Luis Potosi）建立新工廠，生產3個系列的汽車，並銷往北美。

羅伯遜說，「是的，我們正在墨西哥建立一個新工廠」，去年則在巴西建廠，隨著產能增加，BMW正在世界其他地方建立新廠，「這是正常戰略製造方向的一部分」。

羅伯遜補充，公司也將投資10億美元，在美國南卡羅來納州（South Carolina）建廠。

報導指出，川普近來威脅數家車商，若在墨西哥生產汽車在銷往美國，將面臨被課邊境稅。8日，克萊斯勒汽車宣布將在美國生產3款Jeep車型，涉及金額達10億美元，還把一款車生產線從墨西哥拉回美國。

上週，通用汽車和日本豐田也被川普點名，福特汽車則已取消投資16億美元（約513億台幣）在墨西哥設廠，並決定在密西根州拓展業務。