委內瑞拉最低工資漲到13萬 只夠買2瓶巧克力醬
2017-01-09 21:58
委內瑞拉通貨膨脹嚴重，民眾所得負擔不起民生物品，常常發起街頭抗議。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉物資極度匱乏，通貨膨脹嚴重，人民所得難以負擔高價生活用品與食品，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）於8日宣布，一口氣將最低工資與國民年金調高50%，但仍未能有效減緩此一現象，不少民眾認為是馬杜羅政府政策失誤所致。
綜合媒體報導，委內瑞拉國內通膨嚴重，甚至一瓶巧克力醬，必須花費民眾最低所得的一半才買得到，高漲的物價及2014年後的國際油價崩盤影響，重擊身為產油國的委內瑞拉，造成民不聊生的景況，因此總統馬杜羅昨日將每月最低工資拉抬到4萬683玻利瓦爾（約新台幣13萬），這已經是從2016年來第5次調漲最低工資，漲幅高達322%，但仍無法有效紓解困境。
委國政府指國內經濟衰退是因為國內外政商之間的「經濟戰爭」及國際油價暴跌所致，但評論家歸咎於馬杜羅執政無能及長年失敗的社會主義政策所致。
根據委內瑞拉官方統計數據，通貨膨脹光在2015年就飆高181%；反對黨則認為通膨總值高達500%，而2016年的統計結果還未出爐，但專家指出至少會比2015飆升1倍以上，今年將持續惡化。
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