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懷孕非女人專利 英國首位「男性孕婦」

2017-01-09  19:21

〔即時新聞／綜合報導〕變性成男人卻渴望懷孕，英國格洛斯特郡20歲的克羅斯（Hayden Cross）原本是女兒身，但藉由服用男性荷爾蒙，將自己變性成了男性，不過近日他卻向大家宣布自己已經懷孕4個月，更成為英國史上第一位懷孕的男子。

綜合外媒報導，克羅斯成為男性已長達3年，服用男性荷爾蒙後的他，不但長了鬍子，就連聲音也變的十分低沉。幾個月前克羅斯透過facebook找到了一位匿名捐精者，現在的他已成功受孕，也已暫停服用男性荷爾蒙。

克羅斯表示生下孩子後，他將會把胸部及卵巢切除，成為一位真正的「父親」，他還說，「很多人會批判我，因為我變性，但現又懷孕了」，但他希望能透過自身的故事，鼓勵大眾勇敢的做自己。

克羅斯並非全球首位，早在2002年時美國的貝亞蒂（Thomas Beatie）就選擇切除胸部並成為了一名合法的男人，但保留了陰道跟卵巢，以男人的身分順利生下了3名孩子。

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  • 克羅斯藉由服用男性荷爾蒙成為男性，如今已懷有身孕。（圖擷自DailyMail）

    克羅斯藉由服用男性荷爾蒙成為男性，如今已懷有身孕。（圖擷自DailyMail）

  • 貝亞蒂為全球首位懷孕的男子，目前已是3名孩子的父親。（圖擷自DailyMail）

    貝亞蒂為全球首位懷孕的男子，目前已是3名孩子的父親。（圖擷自DailyMail）

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相關關鍵字： 孩子 懷孕 格洛斯特 英國 袋鼠男 變性
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標題：懷孕非女人專利 英國首位「男性孕婦」


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