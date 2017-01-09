懷孕非女人專利 英國首位「男性孕婦」

2017-01-09 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕變性成男人卻渴望懷孕，英國格洛斯特郡20歲的克羅斯（Hayden Cross）原本是女兒身，但藉由服用男性荷爾蒙，將自己變性成了男性，不過近日他卻向大家宣布自己已經懷孕4個月，更成為英國史上第一位懷孕的男子。

綜合外媒報導，克羅斯成為男性已長達3年，服用男性荷爾蒙後的他，不但長了鬍子，就連聲音也變的十分低沉。幾個月前克羅斯透過facebook找到了一位匿名捐精者，現在的他已成功受孕，也已暫停服用男性荷爾蒙。

克羅斯表示生下孩子後，他將會把胸部及卵巢切除，成為一位真正的「父親」，他還說，「很多人會批判我，因為我變性，但現又懷孕了」，但他希望能透過自身的故事，鼓勵大眾勇敢的做自己。

克羅斯並非全球首位，早在2002年時美國的貝亞蒂（Thomas Beatie）就選擇切除胸部並成為了一名合法的男人，但保留了陰道跟卵巢，以男人的身分順利生下了3名孩子。