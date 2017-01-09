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埃及警察局疑遭恐攻 至少9死10傷

2017-01-09  19:58

〔即時新聞／綜合報導〕疑似為恐怖份子的蒙面人士開著日前偷來且載有軍火的垃圾車，在今天以自殺行動攻擊埃及西奈半島（Sinai）一處警察局的檢查哨，造成至少9人死亡，10人受傷，埃及當局目前還未對此事件發表任何相關聲明。

綜合外媒報導，一輛垃圾車於日前被偷，而在當地時間凌晨3點左右，帶著黑色面罩的蒙面人士開著這輛垃圾車，以自殺行動攻擊埃及西奈半島的阿里什（El-Arish）一處警察局檢查哨，除了在現場開槍之外，還引爆火箭榴彈，造成多數人傷亡，疑似為恐怖行動，但至今還未有人出面承認為這次行動的策劃者。

當地官員表示，在受攻擊後，警察局的3層樓因此而變廢墟，也從當中找到了9具屍體，而10名傷患已被送到醫院進行治療，總傷亡人數還在統計中，此外埃及當局也還未對此汽車自殺攻擊發表任何相關聲明。

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  • 埃及一處警察局檢查哨疑似遭恐攻，造成至少9人死亡。（示意資料照，法新社）

    埃及一處警察局檢查哨疑似遭恐攻，造成至少9人死亡。（示意資料照，法新社）

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