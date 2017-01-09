歐巴桑逆襲！ 為了家50歲家庭主婦考上東大
2017-01-09 18:36
〔即時新聞／綜合報導〕50歲的日本家庭主婦過著甚麼樣的生活?是待在家相夫教子?還是外出工作打拼?現年54歲的安政真弓給了我們另一個選項。不甘自己及親戚都陷入「東大落榜的體質」，4年前決定報考東京大學，僅管思考速度不及年輕時快速，但仍憑藉著優異的文科與「累積的人生經驗」彌補，終於達成夢想考上東京大學，並將親身經歷彙整成冊《50歲家庭主婦成功考上東大 實現夢想的K書法》供懷有東大夢的民眾共勉。
根據「朝日新聞網」報導，安政真弓日前受訪時表示，她學生時代曾考過東大兩次，卻都不幸落榜，只得就讀早稻田大學，而她的爸爸、弟弟及親戚也都曾考過東大，卻都以失利收場。2011年，安政真弓的次子考東京大學時，又再度失利，讓她不禁懷疑，自己家族是否有著「東大落榜的體質」。
次子的失利，不僅勾起安政真弓學生時代的遺憾，更讓她下定決心再次向東大入學考發起挑戰，並將想法告訴兒子們「媽媽想考東大，先別告訴別人喔。」她要求孩子們代為隱瞞，直到9月才讓丈夫知道，在此期間，她好幾次離家去參加模擬考試，丈夫都沒有發現。
安政表示，與年輕時相比，準備應考時最為吃力的是思考速度變慢，數學或理科等科目在考試中寫不完，只能拿文科分數來彌補，雖然有人說上了年紀不容易背誦，但我認為國語或社會等學科，僅是累積的閱讀量與人生經驗，就比年輕人要有優勢。
如今，安政也已入學就讀3年，她向媒體表示努力挑戰本身就有其價值，如果成功了就能有所收獲，就算失敗了也只是回到原點而已，不會失去任何東西，挑戰、學習能夠豐富人生，她也將自己的親身體驗彙整成冊《50歲家庭主婦成功考上東大 實現夢想的K書法》，期許抱有東大夢的人們不放棄希望，繼續努力向東大挑戰!
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 日職》巨人新兵訓練 廖任磊傳接球聲響大、被讚打擊佳
- 賴坤成助弱勢農銷售 服務處成立社企平台
- 吳敦義選黨主席 辜寬敏建議先改名叫「台灣國民黨」
- 歐膩全智賢 《藍色海洋》穿Fendi怪表情多
- 泯滅人性！5條狗被下毒 口吐白沫慘死
- 小巨蛋黑名單-1 兄弟本色宣布4月二度攻蛋
- 北斗砲哥！不爽被指控賣毒品火攻警察局被訴
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 周董香港開唱 太空感炫目
- 貨輪撞毀祥湧6號 金昌6號幫忙拖回
- 日職》大谷玩《實況野球》 看到評價反省自己
- 總統過境美國 府方轉述：美方勸中國恢復與台對話
- 許秀娟再戰特奧滑冰賽 康寧大學將提報總統教育獎
- 本週汽油不調整 柴油漲0.1元
- 士官長向女兵告白遭拒 竟熊抱女兵襲胸
- 年後轉職潮來了 近9成上班族想跳槽
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 新北改善違停 紅線夜間開放停車
- 澎湖2大懸案 警忙得焦頭爛額、當地人心惶惶
- 國民黨主席選戰 廖國棟：樂見多人競爭
- 5旬男徵婚限嫩妻 把34歲女 竟罵她恐龍
- 中職》「傑尼獅」化身皮卡丘跳水 陳傑憲側空翻超帥
- （影音）《美女與野獸》30秒預告！ 艾瑪華森清亮獻唱
- 神準董座：2017年表現會較去年樂觀
- 賴神叫賣 15分鐘賣2千尾台灣鯛
- 糾眾討債路邊談判 欲亮槍耍狠卻GG了
- 清潔週啟動 防蚊師勤跑社區
- （影音）萊恩葛斯林威奪影帝 得獎感言逼哭網友
- 張兆志摃上讀者道歉 陳沂：真的滿衰的
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 全國首套馬卡道族文化教材 屏東泰安國小登場
- 國軍將領：遼寧號進台海如同「送禮」 動武可能小
- Fed理事︰美低利率太久 商用不動產市場是隱憂
- 低胸討拍 網友酸海倫清桃「不是說完就要退演藝圈？」
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 愛心待用餐2年 逾2萬人次吃過
- 崇佑-KY去年12月營收0.90億元 月增率高達30％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：歐巴桑逆襲！ 為了家50歲家庭主婦考上東大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分