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歐巴桑逆襲！ 為了家50歲家庭主婦考上東大

2017-01-09  18:36

〔即時新聞／綜合報導〕50歲的日本家庭主婦過著甚麼樣的生活?是待在家相夫教子?還是外出工作打拼?現年54歲的安政真弓給了我們另一個選項。不甘自己及親戚都陷入「東大落榜的體質」，4年前決定報考東京大學，僅管思考速度不及年輕時快速，但仍憑藉著優異的文科與「累積的人生經驗」彌補，終於達成夢想考上東京大學，並將親身經歷彙整成冊《50歲家庭主婦成功考上東大 實現夢想的K書法》供懷有東大夢的民眾共勉。

根據「朝日新聞網」報導，安政真弓日前受訪時表示，她學生時代曾考過東大兩次，卻都不幸落榜，只得就讀早稻田大學，而她的爸爸、弟弟及親戚也都曾考過東大，卻都以失利收場。2011年，安政真弓的次子考東京大學時，又再度失利，讓她不禁懷疑，自己家族是否有著「東大落榜的體質」。

次子的失利，不僅勾起安政真弓學生時代的遺憾，更讓她下定決心再次向東大入學考發起挑戰，並將想法告訴兒子們「媽媽想考東大，先別告訴別人喔。」她要求孩子們代為隱瞞，直到9月才讓丈夫知道，在此期間，她好幾次離家去參加模擬考試，丈夫都沒有發現。

安政表示，與年輕時相比，準備應考時最為吃力的是思考速度變慢，數學或理科等科目在考試中寫不完，只能拿文科分數來彌補，雖然有人說上了年紀不容易背誦，但我認為國語或社會等學科，僅是累積的閱讀量與人生經驗，就比年輕人要有優勢。

如今，安政也已入學就讀3年，她向媒體表示努力挑戰本身就有其價值，如果成功了就能有所收獲，就算失敗了也只是回到原點而已，不會失去任何東西，挑戰、學習能夠豐富人生，她也將自己的親身體驗彙整成冊《50歲家庭主婦成功考上東大 實現夢想的K書法》，期許抱有東大夢的人們不放棄希望，繼續努力向東大挑戰!

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  • 安政真弓接受媒體訪問。（截取自朝日新聞網）

    安政真弓接受媒體訪問。（截取自朝日新聞網）

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