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台灣保育類山羌卻在日本暴增 野外繁殖5萬頭

日媒報導，在台灣是保育類動物的山羌，在日本大量野外繁殖。（資料照，壽山國家自然公園籌備處提供）

2017-01-09  18:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣山羌在台灣被列為第三級保育類動物，卻在日本的千葉縣的房總半島大量野生繁殖！

《朝日新聞》報導，1980年代，千葉縣勝浦市動物園引進讓民眾觀賞的台灣山羌意外逃脫，到了野外持續繁殖至今，根據統計，2015年時日本境內已有5萬多頭台灣山羌，與2007年統計的數字相比，足足成長15倍。

體型類似中型犬的山羌，通常於白天時在街道上閒晃，除了吃路邊的草，也吃民宅種植的盆栽，日本官方將山羌認定為外來物種，試圖捕捉，但2015年一整年，只抓到2000多頭。

山羌在台灣屬保育類動物，常遭到流浪狗追逐、原住民也會獵來吃，有台灣網友表示「日本野狗少啊」、「其實山羌在台灣山區也不少啦」、「山羌表示移民」，也有人汗顏：「表示動物在日本都過得比鬼島好= =|||」、「快把石虎送去日本啊！」

體形如中型犬的山羌，個性相當羞怯。（資料照，壽山國家自然公園籌備處提供）

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