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日本小朋友理想職業調查 這工作蟬連20年女童首選

日本男孩調查結果第一名為足球選手。（擷取自日本朝日新聞網）

2017-01-09  16:30

〔即時新聞／綜合報導〕你長大要做甚麼？日本第一生命保險公司，針對1100名國小六年級學童對於長大後想從事的工作進行問卷調查，調查結果發現，小男孩心目中第一名職業是足球選手，連續7年獲得第一名殊榮，第二名則是從去年第8名竄升上來的學者獲得殊榮；而女孩心目中的第一名則是點心店老闆，蟬聯20年成為日本女孩理想工作首選，女孩的第2名則是幼教老師，連續4年獲得第二名票選。

根據朝日新聞網報導，去年夏天，第一生命保險針對日本國內國小6年級學童為對象，共計針對1100名學童進行問卷調查，男孩心目中第一名職業由前6年連續獲得票選冠軍殊榮的「足球選手」再次蟬聯，而第二名則是由去年僅拿下第8名的「學者、博士」奪得，調查報告分析指出，小朋友們受到日本人相繼獲得諾貝爾獎肯定影像，反硬體現在這次調查當中；而第3名則是連續兩年由「警察」拿下；後續則是由「棒球選手」及「醫生」拿下4、5名。

致於女孩理想職業調查中，「點心店老闆」連續20年蟬連最理想工作票選，而第2名則是連續4年不變由「幼教老師」拿下，第三名是老師，第4名則是醫生及護士共同拿下。

■長大後最想成為甚麼？（刮號為去年排名）

〈男孩〉

1（1）足球選手

2（8）學者、博士

3（3）警察

4（2）棒球選手

5（6）醫生

〈女孩〉

1（1）點心店老闆

2（2）幼教老師

3（5）老師

4（4）醫生

4（3）護士

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標題：日本小朋友理想職業調查 這工作蟬連20年女童首選


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