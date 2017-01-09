中國恐怖毒氣村 竟從地圖消失了

2017-01-09 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國空汙問題嚴重，在距離北京200公里遠處，竟有一座毒氣村，終年被燒瀝青臭味籠罩，原住有3500人，8年來搬走僅剩100多戶，死去的村民多因腦血栓、肺癌，搬不走的窮人家，想上報政府肋骨還被打斷，貧窮的老百姓最大願望就是搬家。

位於河北省遷安市工業區腹地的松汀村，周遭鋼鐵廠、焦化廠林立，白天環保稽查官員來訪時，工廠就停工避風頭，到了晚上又繼續開始生產，村民時常半夜被「毒氣」悶醒，村民多死於腦血栓、肺癌等疾病。

一間影片工作室實訪松汀村，一名村民表示，村子在他小時天氣晴朗、河川乾淨，摸魚打蝦都可以，2003年起周遭陸續興建鋼鐵廠、焦化廠，空汙日漸加重，如今村子地下水發黃、有酸味，土地連一點蔬菜都長不出來，村民生活相當艱困，能搬走的都搬走了。

諷刺的是，遷安市還先後獲中國當局表揚為「國家級生態示範區」、「國家可持續發展實驗區」，松汀村村民無奈說：「在地圖上這個村已經沒有了！地方政府上報中央說這個村莊子已經沒人了，其實還有人住。」

留下來的貧窮村民無奈表示，也有嘗試過上訪中共的北京國家信訪局，但皮球被踢回地方政府，他們也試過攔官員車，下場是自己的三根肋骨被打斷。

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