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川普上任仍玩弄一中 中官媒：不惜與美斷交

台美熱線後，蔡總統（右）出訪過境美國，被猜測會否與川普（左）會面。（美聯社）

2017-01-09  16:39

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪中美洲，途中過境美國，雖然沒有如外界期盼的與美國總統當選人川普會面，但還是觸動了中國的敏感神經。中國官方媒體《環球時報》8日發表社論揚言，川普上任後若持續玩弄一中原則，「北京哪怕走到同美國斷交那一步也會在所不惜」。

《環球時報》昨晚發表社評〈川普沒見蔡英文 大陸不需「領情」〉，文章指出，蔡英文7日過境美國休士頓，沒有與川普或其團隊成員見面的「大動作」，這是因為「大陸奪回了主動權，美台或主動收斂，或者進一步吃虧後被迫克制」。

社論認為，台美熱線後，台灣便失去了非洲邦交國聖多美普林西比，接著，解放軍戰機、航母繞台先後上演，「蔡英文每動一步都受到實實在在的懲罰」。社論揚言，川普尚處在候任階段，北京不好與他一般見識，拿兩國外交撒氣，但對他上台以後如果破壞一中原則，「北京哪怕走到同美國斷交那一步也會在所不惜」。

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