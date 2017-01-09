職場升遷 外國研究：4年內健康狀況會下降
2017-01-09 13:35
〔即時新聞／綜合報導〕在公司升遷通常都代表著薪水增加，但是瑞典斯德哥爾摩大學花了6年追蹤1400名男性和2000名女性，結果發現升遷後的4年內，往往會更容易生病或者更加憂鬱，不過在4到8年後健康情況就會改善。
據《每日郵報》報導，斯德哥爾摩大學研究的這3400名上班族，有將近3分之2的人完全沒有升遷，剩下的有將近700人升遷1次、367人2次、139人3次、4次的則有將近50人。
研究單位接著提供問卷，要受試者為自己的健康評分，並且詢問受試者經過設計的題目，來計算他們的憂鬱情形。結果在過去2到4年內升遷的人，往往出會現健康衰退的狀況，其中男性容易產生與心理健康相關的問題，女性則出現因為工作產生的生理疾病。
研究人員認為，在工作上升遷後，有長達4年的時間會讓人健康低落並增加憂鬱症的表現，畢竟越高的職位代表著越多的責任，但在4年過後，健康狀況會慢慢恢復，因為人會漸漸適應升遷後的壓力。
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