| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊公寓傳女子陳屍自宅 太陽穴遭槍擊 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

職場升遷 外國研究：4年內健康狀況會下降

2017-01-09  13:35

〔即時新聞／綜合報導〕在公司升遷通常都代表著薪水增加，但是瑞典斯德哥爾摩大學花了6年追蹤1400名男性和2000名女性，結果發現升遷後的4年內，往往會更容易生病或者更加憂鬱，不過在4到8年後健康情況就會改善。

據《每日郵報》報導，斯德哥爾摩大學研究的這3400名上班族，有將近3分之2的人完全沒有升遷，剩下的有將近700人升遷1次、367人2次、139人3次、4次的則有將近50人。

研究單位接著提供問卷，要受試者為自己的健康評分，並且詢問受試者經過設計的題目，來計算他們的憂鬱情形。結果在過去2到4年內升遷的人，往往出會現健康衰退的狀況，其中男性容易產生與心理健康相關的問題，女性則出現因為工作產生的生理疾病。

研究人員認為，在工作上升遷後，有長達4年的時間會讓人健康低落並增加憂鬱症的表現，畢竟越高的職位代表著越多的責任，但在4年過後，健康狀況會慢慢恢復，因為人會漸漸適應升遷後的壓力。

廣告
  • 瑞典斯德哥爾摩大學研究發現，上班族升遷後的4年內，往往會更容易生病或者更加憂鬱。（情境照）

    瑞典斯德哥爾摩大學研究發現，上班族升遷後的4年內，往往會更容易生病或者更加憂鬱。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上班族 升遷 壓力 憂鬱
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：職場升遷 外國研究：4年內健康狀況會下降


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.