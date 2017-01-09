巴西又傳監獄暴動釀4死 3人被斬首慘死
2017-01-09 13:40
巴西亞馬遜州馬瑙斯市發生監獄暴動，事件共造成4名囚犯死亡，其中3人被斬首慘死。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕巴西再傳監獄暴動事件，有外媒報導指出，亞馬遜州首府馬瑙斯市（Manaus）於當地時間8日發生一起監獄暴動，事件共造成4名囚犯死亡，其中3人被斬首慘死，連同這次事件在內，巴西過去一星期中已有至少91名囚犯因監獄暴動遇害。
綜合外媒報導，馬瑙斯監獄部門表示，當地的Raimundo Vidal Pessoa監獄於8日發生暴動，最終造成4名囚犯死亡，其中3人更被斬首，另外1人疑似被火災濃煙嗆死。相關當局強調，暴動後已增派警員駐守監獄，目前情況已受控制，但並沒有透露暴動的詳細情況。
巴西在過去一星期已有近100名囚犯在監獄暴動中遇害。本月1日，亞馬遜州瑪瑙斯市的安尼修喬賓監獄（Anisio Jobim）發生幫派暴動，造成56人死亡，6日位於羅來馬州（Roraima）首府好景市（Boa Vista）的基督山農村監獄（Agricola de Monte Cristo）也發生暴動，31名囚犯被斬首、分屍、挖出心臟而死。
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