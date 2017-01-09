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中國無極限 微整型密醫培訓5天就開工

2017-01-09  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國微整形密醫橫行，由於不需開刀且恢復快的特性，讓許多密醫培訓5天就上陣幫人注射填充物，由於沒有營業執照或許可證，他們通常都在美容院、美甲店甚至民宅內，提供民眾沒有醫療保障的微整型，也造成意外頻傳。

據《央視網》報導，有位27歲的女孩只是想在額頭打玻尿酸，結果卻變成左眼失明。醫師指出這是是注射的藥物注入到血管當中，眼動脈受到影響後又延遲送醫，造成視網膜細胞無法對光線產生反應。

還有醫師表示，如果玻尿酸跑進血管，有可能發生栓塞進而導致失語、癱瘓、失明等併發症，最嚴重就是死亡。而這類密醫竟然還有訓練機構，就叫做』德麗注射美容培訓機構」，中國民眾只要繳8800人民幣（約新台幣4萬元）上課5天就可以出師，此事引起中國警方的注意，已逮捕相關負責人並進行調查。

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  • 中國微整形密醫橫行，有人打額頭玻尿酸變成左眼失明。（圖擷自《央視網》）

    中國微整形密醫橫行，有人打額頭玻尿酸變成左眼失明。（圖擷自《央視網》）

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標題：中國無極限 微整型密醫培訓5天就開工


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