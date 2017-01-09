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希拉蕊好友受訪 預期她不再參加公職選舉

2017-01-09  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕希拉蕊在美國總統大選敗給川普後，最近又傳出被民主黨勸進選紐約市長，但希拉蕊的好友譚登（Neera Tanden）在接受媒體訪問時表示，她預期希拉蕊之後不會再參加任何選舉。

據《CNN》報導，譚登是希拉蕊的親密盟友，目前在美國進步中心（Center for American Progress）擔任主席，她認為希拉蕊現在的重心應該是幫助兒童與家庭，畢竟這是她一生當中最關注的領域。

譚登接著預期希拉蕊不會再次投入公職選舉，因為在未來的許多年裡，孩童們和家同會遭遇很多問題，而希拉蕊將會致力於解決這些難關。

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  • 希拉蕊的好友譚登（Neera Tanden），預期希拉蕊之後不會再參加任何選舉。（法新社）

    希拉蕊的好友譚登（Neera Tanden），預期希拉蕊之後不會再參加任何選舉。（法新社）

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