中國惡官強拆民房 副縣長親自帶隊上陣

2017-01-09 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕去年年底，中國江西一處農民在建造房屋時，竟遭副縣長帶隊強拆。負責拆屋的國土局執法大隊表示，服從上級指示，「不要問我為什麼，老闆說動手我就動手，反正一句話，權大於法」。消息被媒體報導後，引發中國各界關注，遭到許多網友批評。

綜合媒體報導，中國江西撫州資溪縣瀘聲村村民徐曉洪一家，2008年向政府提交建房審批，直到去年8月才要開工興建，但在12月6日副縣長竟親自帶隊來強拆。國土局執法大隊表示，「不要問我為甚麼，我不知道為甚麼，老闆（副縣長）說拆就拆，法律法規都要靠邊站。有些東西是政府主導的，不是說法規怎麼樣。」

強拆事件引起網友批評，「依法治國被打臉最慘的一次」、「權大於法這是真心話，大家別噴」、「老闆比法律還大，厲害啊」「依法搶劫之後的權大於法，可笑可悲」、「連基本人權都沒有的國家，粉紅鍵盤俠們天天叫囂滅了美國、日本」、「法律只是用來約束無權無勢的人」等。