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中國霧霾籠罩公路 駕駛上演玩命追撞
2017-01-09 09:33
中國霧霾嚴重，開車上高速公路眼前會忽然出現車輛，煞不住就撞上去。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕中國霧霾相當嚴重，上個月在北方某處的高速公路上，有駕駛的行車紀錄器完整拍下在霧霾中開車的危險程度，至少有7、8輛車連環撞在一起。
這段行車影片被上傳到YouTube，一開始駕駛的能見度似乎只有前方幾公尺，但這卻已經算是相當不錯了，因為接下來司機就開進如濃霧一般的霧霾中，結果前方赫然出現一輛白色轎車，連忙閃避後才發現這個路段全都是撞在一起的車輛。
這部影片還被中國網友加上後製，並且寫詩諷刺「一年一度霧霾天，路上起舞弄清影，開車何似在人間，煙籠寒水月籠沙」，結果最後「路上只能啪啪啪」，也就是全部都追撞在一起，
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