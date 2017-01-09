| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
《金球獎╱最佳男配角》屌爆俠爆冷奪獎 中職》統一獅正、副隊長出爐 高志綱、林志祥「雙志連線」 吳敦義宣布參選國民黨主席！ 叛逃者張憲義越洋述心路 CIA見面地點曝光... 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 國際

歐洲人昂貴享受 喝杯貓屎咖啡…

2017-01-09  09:29

〔即時新聞／綜合報導〕在印尼有種職業，就是養椰子貓，每天餵食牠咖啡豆，收集、出售貓糞，這些號稱「貓屎咖啡」在歐洲能賣到每公斤220歐元（約台幣7500元），是世界上最昂貴的咖啡品種。

《德國之聲》報導，印尼農人餵養的咖啡豆包括阿拉比卡（Arabica）、利比里卡（Liberica）和艾克塞爾薩（Excelsa）种；這些咖啡豆在椰子猫的腸裡發酵後排出，就成了印尼語中的Kopi Luwak的猫屎咖啡。

根據統計，野生椰子猫每年的咖啡豆產量只有約200-300公斤；在亞洲每公斤售價約是40歐元（約台幣 1360元），但出口到歐洲之後，就跳升到220歐元。

廣告
  • 貓屎咖啡在歐洲每公斤達到 220歐元。（情境照）

    貓屎咖啡在歐洲每公斤達到 220歐元。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印尼 咖啡 椰子貓 貓屎咖啡
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：歐洲人昂貴享受 喝杯貓屎咖啡…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.