歐洲人昂貴享受 喝杯貓屎咖啡…

2017-01-09 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕在印尼有種職業，就是養椰子貓，每天餵食牠咖啡豆，收集、出售貓糞，這些號稱「貓屎咖啡」在歐洲能賣到每公斤220歐元（約台幣7500元），是世界上最昂貴的咖啡品種。

《德國之聲》報導，印尼農人餵養的咖啡豆包括阿拉比卡（Arabica）、利比里卡（Liberica）和艾克塞爾薩（Excelsa）种；這些咖啡豆在椰子猫的腸裡發酵後排出，就成了印尼語中的Kopi Luwak的猫屎咖啡。

根據統計，野生椰子猫每年的咖啡豆產量只有約200-300公斤；在亞洲每公斤售價約是40歐元（約台幣 1360元），但出口到歐洲之後，就跳升到220歐元。