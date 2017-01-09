秘魯發現疑似外星人？古城驚見詭異3爪手掌
2017-01-09 07:17
一個超自然研究團隊近來對外聲稱，他們在秘魯古城庫斯科的隧道內，發現一個只有3隻手指的巨型手爪遺骸。（圖截自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕秘魯發現疑似外星人的三爪手掌遺骸？有外媒報導指出，一個超自然研究團隊近來對外聲稱，他們在秘魯古城庫斯科（Cusco）的隧道內，發現一個只有3隻手指的巨型手爪遺骸，手爪指頭長度至少8英吋（約20公分），經X光檢驗後，他們認為這手爪屬於外星人或遠古時代的類人生物。
綜合外媒報導，一個名為「Inkari-Cusco」的超自然研究團隊近日宣稱，他們於去年1月在庫斯科的一個隧道中，發現一個乾掉的三爪手掌的生物遺骸，外觀擁有皮膚與指甲構造，全長為33公分，指頭長度約20公分，且還有6個指節，比現代人類多出1節。經過X光檢驗也發現，其中一隻手指被嵌入金屬環，但用意為何仍不得而知。
團隊中的研究人員推測，這個三爪手掌的生物，身高應該有270至300公分之間，有很可能是古代的巨人生物，或是不屬於地球的外星人。但該研究團體拒絕透露這個三爪手掌的發現位置，他們聲稱之後會把這個手掌送到美國接受DNA檢測。
相關影片請見：
超自然研究團隊近日宣稱，他們發現一個乾掉的三爪手掌的生物遺骸，全長為33公分，指頭長度約20公分，且還有6個指節。（圖截自YouTube）
團隊中的研究人員推測，這個三爪手掌的生物，身高應該有270至300公分之間，有很可能是古代的巨人生物，或是不屬於地球的外星人。（圖截自YouTube）
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