俄網攻衝擊民主 歐巴馬坦承低估嚴重性
2017-01-09 04:52
〔中央社〕美國總統歐巴馬今天承認，他「低估」錯誤訊息與電腦入侵對民主政治的衝擊，並表示他兩任任期內最艱難的決定是增派3萬人部隊至阿富汗。
在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）今天播出的訪問當中，他也提醒繼任者川普治理與競選的差異，他說，川普無法用「你經營家族事業的方式」治國。
美國情報單位6日公布前所未見的報告，指稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令網攻、洩露電郵內容並操弄媒體，以破壞民主黨總統候選人希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）的選情，為川普拉抬聲勢。
歐巴馬表示，他並未因俄國對美國的敵意而受騙，不過「我想，在這個新的資訊時代，網路入侵有可能產生錯誤訊息，進而影響我們的開放社會、我們的開放系統，使這些訊息暗中進入我們的民主常規，我低估了影響的程度」。
他說，蒲亭已在歐洲這麼做有一段時間了，起初是在有許多人為俄國說話的前附庸國，但在西方民主國家也有增加的趨勢。他警告，接下來美國在歐洲的盟邦，選舉也有可能遭到干擾。
歐巴馬另指出，擔任總統期間最難的決定，是2009年下令再派3萬人部隊到阿富汗。
他在受訪當中表示：「我認為這是正確的決定，因為塔利班（Taliban）在我就任前已獲得很多動力，部分原因是因為我們對阿富汗的關注不及所需。」
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