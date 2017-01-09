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結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要

2017-01-09  03:28

〔中央社〕總統蔡英文今天結束休士頓過境行程轉往宏都拉斯，蔡總統在休士頓期間會晤多位美方政要與聯邦參眾議員，並與僑胞熱切互動。

蔡總統「英捷專案」中美洲4國訪問團一行人，在美國時間8日午間結束1日半的過境行程轉往宏都拉斯，數百名僑胞在下榻飯店熱情歡送。

蔡總統在上午與共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）會談，並與資深聯邦參議員馬侃（John McCain）等通電話。

兩黨聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、葛林（Al Green）與傑克森．李（Sheila Jackson Lee）等，在7日陪同訪問團參觀美術館或出席僑宴。

蔡總統一行人在休士頓期間，也與國務院前亞太副助卿薛瑞福（Randall Schriver）與休士頓市長特納（Sylvester Turner）等華府與德州政要會晤。

蔡總統在行程中保持低調，未有公開談話，但在僑宴中與僑胞熱切互動。美方依過境慣例，在維護安全優先下，給予禮遇與舒適待遇。

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標題：結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要


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