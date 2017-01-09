美駐墨領事官員中槍受傷 一嫌就逮
2017-01-09 01:20
〔中央社〕墨西哥檢方今天說，西部瓜達拉哈拉市（Guadalajara）1名美國領事官員遭槍擊受傷，當局已逮捕一名涉案槍手。
哈里斯科州（Jalisco）檢察官辦公室在推特（Twitter）指出，特種單位「扣押槍傷美國領事官員的這名攻擊者」，嫌犯已移交給檢察總長辦公室。
這起案件爆發後，美國聯邦調查局（FBI）懸賞2萬美元緝凶。
法新社報導，美國駐瓜達拉哈拉領事館昨天在臉書（Facebook）上傳一段影片，內容顯示一名身穿藍色護士裝並戴黑色假髮的男子，當地時間6日傍晚6時20分，在一處購物中心停車場外面等候，接著舉槍朝領事官員座車開火，並立即逃離現場。
哈里斯科州檢察總長阿爾馬格（Eduard Almaguer Ramirez）說，這名領事官員負責面談簽證申請者。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 英捷專案》蔡英文抵休士頓 將與川普團隊餐敘
- 媽媽不給買平板 國二生怒在屋內放火燒書
- 【藝文短訊】林水福談谷崎潤一郎
- 自由廣場》台灣安全心腹之患
- 「飛翔連線」飆分 達欣保龍頭
- 中國船長斷指苦肉計 海巡署：越界罰則加重所致
- 談內科發展扯桃園 柯發言又惹議
- 高麗菜10元開放自採 上百人搶收
- 北捷忠孝復興非「最擁擠」 這站才是最擠第1名
- Uber司機「檢舉小黃」活動揪違規 一天上百件
- 圓了公婆遺願 捐2千萬土地蓋圖書館
- 保羅樂助人 排史上第10
- 踩踏氣根 垃圾滿地 落羽松秘境喊封
- 自由廣場》國共黑勢力
- 烘焙競賽頒獎 仁愛高山茶加值
- 周士淵破4000分 SBL第3人
- 屏東加工出口區 苦惱人才荒
- 《一例一休首個休假日》南崗工業區 八成廠家休息
- 三國趙子龍拿長槍救主 現代趙子龍持鐵棍涉竊手機
- 金獎影帝顛覆暖男形象 賤嘴嗆爆氣質正妹
- 居服員假日加班費 衛福部補助
- 兒子家書太催淚 林英傑鬥志瞬間破表
- 書法老師號召 做愛心送春聯
- 台塑化明起柴油漲1角 汽油持平
- CIA安排張憲義叛逃 還給安家費
- 微小說 午夜列車
- 雙拳難敵眾手！三星印度市占率遭中國對手蠶食
- 自由廣場》懲治亂黨 維持民主秩序
- 台港民代對談 關切民主運動前途
- 敗給天氣 雲嘉烏金、鰻金都成空
- 一等10多年 新竹台大生醫分院動土
- 詹啟賢辭副主席 藍委：替洪賣命的人都會求去
- 馬沙溝之寶 兩人瑞出席歲末共餐
- 高麗菜價崩跌 農糧署︰暖冬害的
- 馬拉松》寧波馬拉松 台灣包辦冠亞軍
- 我漁船關島遭撞 台東艦馳援
- 自由廣場》德國老闆不怕一例一休
- 鳳飛飛特展 獨子供經典服裝
- 北市》去年12月資遣增5成 批發零售最多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美駐墨領事官員中槍受傷 一嫌就逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分