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美駐墨領事官員中槍受傷 一嫌就逮

2017-01-09  01:20

〔中央社〕墨西哥檢方今天說，西部瓜達拉哈拉市（Guadalajara）1名美國領事官員遭槍擊受傷，當局已逮捕一名涉案槍手。

哈里斯科州（Jalisco）檢察官辦公室在推特（Twitter）指出，特種單位「扣押槍傷美國領事官員的這名攻擊者」，嫌犯已移交給檢察總長辦公室。

這起案件爆發後，美國聯邦調查局（FBI）懸賞2萬美元緝凶。

法新社報導，美國駐瓜達拉哈拉領事館昨天在臉書（Facebook）上傳一段影片，內容顯示一名身穿藍色護士裝並戴黑色假髮的男子，當地時間6日傍晚6時20分，在一處購物中心停車場外面等候，接著舉槍朝領事官員座車開火，並立即逃離現場。

哈里斯科州檢察總長阿爾馬格（Eduard Almaguer Ramirez）說，這名領事官員負責面談簽證申請者。

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