和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議

2017-01-09 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體披露，準總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner），在大選結束一週後就與鄧小平外孫女婿、中國安邦集團董事長吳小暉共進晚餐，洽談一樁房地產生意，律師指出，這給人一種強烈的感覺：一個外國實體在利用庫許納的生意試圖影響美國的政策。

《紐約時報》報導，去年11月16日，庫許納和吳小暉在華道夫酒店共進晚餐，並洽談在曼哈頓的一個合資項目，兩人將重建第五大道666號，據悉該案已快談成了。

2名熟知內情的人表示，當時吳小暉也祝賀川普當選總統，並表示希望拜會川普，他相信川普上台肯定對全球商業有利。

庫許納的發言人海勒（Risa Heller）表示，和安邦談生意大約是從6個月前開始，當時川普剛贏得共和黨提名；雖然生意談得很順利，但仍有一些問題未解決。

報導指出，身為川普女婿，庫許納已參與政策指導、人事選擇，在外國領導人、白宮和川普間擔任中間人，這可能對其生意產生影響，安邦也看到與川普女婿合作展開新項目的機會。

曾在參議員保羅（Rand Paul）的總統競選團隊擔任法律總顧問的桑德森（Matthew Sanderson）表示，與安邦進行這類交易或許並不違反利益衝突法，但給人一種強烈的感覺，「一個外國實體在利用庫許納的生意試圖影響美國的政策。」