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港獨議員遭拔 港府官員：最快暑假補選

港府官員表示，最快暑假或暑假後才可進行梁游議席的補選。圖為香港本土派政黨「青年新政」成員梁頌恆與游蕙禎。（路透）

2017-01-08  23:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港本土派政黨「青年新政」成員梁頌恆與游蕙禎，因宣誓就職時宣讀內容涉「辱華」，去年遭拔議員資格，港府官員表示，最快暑假或暑假後才可進行補選。

香港政制及內地事務局局長譚志源今（8日）晚間表示，梁頌恆與游蕙禎的上訴案和司法程序仍在進行中，選舉事務處3月還需要處理香港特首選舉，有很多準備工作要做，待梁游司法程序完結後，選舉管理委員會會儘快安排補選。

譚志源再表示，因涉及地方選區的補選，需要商借大量場地，但5、6月是學校考試季，不容易借到投票場地，就他看來，要到暑假或暑假後才可以進行補選。他補充，正式選民登記冊是會在7月中發出，補選會在這之後進行。

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