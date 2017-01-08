超低調！今天是北韓領導人金正恩的生日…
2017-01-08 23:32
1月8日是北韓領導人金正恩（中）的生日；金正恩今（8）日相當低調，完全沒有公開露面，外界原本擔心金正恩將試射飛彈、公開挑釁的情況也沒有發生。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕1月8日是北韓領導人金正恩的生日；不同於慶祝父親金正日、祖父金日成的生忌，金正恩今（8）日相當低調，完全沒有公開露面，外界原本擔心金正恩將試射飛彈、公開挑釁的情況也沒有發生。
綜合媒體報導，由於北韓並未公布金正恩的出生年份，不確定今天是金正恩的33歲或34歲生日，但可以確定的是，金正恩今年的生日相當低調，不只沒有公開露面、舉辦盛大的慶祝活動，連外界擔心的核試驗、飛彈試射也沒有發生。金正恩去年生日前夕，北韓便曾宣布首次成功的進行氫彈試驗。
有專家指出，金正恩也可能是害怕南韓「斬首部隊」和美軍暗殺，才選擇如此低調的過生日；北韓官員則指出，金正恩相當謙遜，低調慶生能反映出他是一個謙卑的領袖，以及對金日成、金正日的尊重。北韓官媒早前曾宣布，今年2月金正日壽辰、4月金日成壽辰的慶祝活動，都將會比過往盛大。
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