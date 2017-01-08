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Uber又輸了！ 瑞士：Uber司機是「受僱員工」

2017-01-08  22:21

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士的法定保險獨立機構日前認定Uber司機屬於Uber公司的「受僱員工」，Uber公司須依法為旗下的駕駛負擔相關的社會保險。Uber公司去年10月28日便曾被英國法庭判決認定，Uber司機屬於受僱員工而非「自僱者」。

綜合媒體報導，負責瑞士法定工作意外保險的SUVA（Swiss Accident Insurance），日前宣布Uber司機屬於Uber公司的「受僱員工」，Uber公司須依法為旗下的駕駛負擔相關的社會保險。SUVA指出，Uber公司可以控制票價、乘客等，明顯與駕駛間存在從屬地位；但Uber公司仍堅稱旗下的駕駛享有工作時間、地點的自由，屬於「自由工作者」。

Uber公司去年10月28日便曾被倫敦中央就業法庭認定，Uber司機屬於「受僱員工」而非「自僱者」，相關判決並顯示，Uber公司應該提供Uber司機政府制訂的最低薪資、休假及病假等相關僱員福利；不過，Uber公司已針對此案向倫敦中央就業法庭提出上訴。

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  • 瑞士的法定保險獨立機構日前認定Uber司機屬於Uber公司的「受僱員工」，Uber公司須依法為旗下的駕駛負擔相關的社會保險。（美聯社）

    瑞士的法定保險獨立機構日前認定Uber司機屬於Uber公司的「受僱員工」，Uber公司須依法為旗下的駕駛負擔相關的社會保險。（美聯社）

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