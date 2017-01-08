韓執政黨反朴派自立門戶 新政黨定名「正黨」

韓國執政黨反朴派成立新政黨，今天定名為「正黨」。（路透）

2017-01-08 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕韓國執政黨新世界黨29名「反朴派」國會議員上月27日退黨自立門戶，今天（8日）正式宣布，新政黨黨名定為「正黨」。

新世界黨國會議員黃永哲等29人日前退黨，決定自創新政黨，當時暫定黨名為「改革保守新黨」，今天宣布正式名稱為「正黨」。

《韓聯社》報導，新建政黨各選區黨委負責人、不分區國會議員及其助理、黨工等，就「正黨」「清正整治」、「公正黨」、「清明政治聯合」等6個黨名進行兩輪投票，最終將黨名定為「正黨」。

報導稱，新建政黨向民眾徵求意見，黨名審查委員會負責人解釋，「正」象徵右派追求公平公正的價值觀，有助於重樹清廉形象。正黨將在1月20日正式成立。