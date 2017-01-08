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巴格達今日第2爆 炸彈客襲市場至少7死12傷

2017-01-08  21:27

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克巴格達東部巴拉迪亞特（Baladiyat）地區一市場8日遭自殺炸彈客攻擊，至少有7死12傷。

綜合外媒報導，當地警方和醫療人員表示，自殺炸彈客在擁擠的市場引爆，至少有7人死亡、12人受傷。

這已是巴格達8日第二起爆炸攻擊，今日稍早，巴格達賈米拉區（Jamila）一果菜市集8日遭伊斯蘭國（IS）汽車炸彈攻擊，造成13人喪命。

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  • 巴格達再傳炸彈客攻擊市場，圖為8日稍早，巴格達賈米拉區（Jamila）一果菜市集遭伊斯蘭國（IS）汽車炸彈攻擊，造成13人喪命。（路透）

    巴格達再傳炸彈客攻擊市場，圖為8日稍早，巴格達賈米拉區（Jamila）一果菜市集遭伊斯蘭國（IS）汽車炸彈攻擊，造成13人喪命。（路透）

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