巴格達今日第2爆 炸彈客襲市場至少7死12傷
2017-01-08 21:27
〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克巴格達東部巴拉迪亞特（Baladiyat）地區一市場8日遭自殺炸彈客攻擊，至少有7死12傷。
綜合外媒報導，當地警方和醫療人員表示，自殺炸彈客在擁擠的市場引爆，至少有7人死亡、12人受傷。
這已是巴格達8日第二起爆炸攻擊，今日稍早，巴格達賈米拉區（Jamila）一果菜市集8日遭伊斯蘭國（IS）汽車炸彈攻擊，造成13人喪命。
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