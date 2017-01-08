殘忍！小鱷魚遭斬 身首兩處仍不斷掙扎（慎入）

2017-01-08 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕有時動物雖遇嚴重傷害，卻不會馬上死去，身體反而還會掙扎一陣子。最近泰國就有一隻鱷魚在遭人砍頭後，頭部被放在水槽中，不過鱷魚在死前仍不斷咬合下顎掙扎，讓許多網友看了直呼不捨。

綜合外媒報導，最近網路上出現一段影片，片中一隻長6呎（約183公分）的小鱷魚在泰國一間農場遭農夫砍頭，農夫之後將砍下的鱷魚頭放在水槽裡。不過這隻鱷魚不但沒有死亡，還不停搖動僅存的頭部、努力地咬合下顎，影片背景則傳來人類的笑聲。之後影片鏡頭切換到鱷魚無頭的下半身，牠的下半軀體遭人放進水桶中，卻也不停地抖動。

目前這段影片已被送給泰國的警方和動物保護人士，他們將會對此進行調查。動保人士卡姆提爾（Warrapon Kmtr）大批，農夫這樣的行為相當殘忍，如果他們要宰殺鱷魚，其實可以透過無痛的方式宰殺。但他也坦承，從影片中無法得知拍攝地點為何，因此他能幫忙的並不多。

許多外國網友看到影片中鱷魚頭部、下半身都不斷抖動的畫面後感到不捨。不少人更痛批將鱷魚砍頭的農夫，「這樣殺動物的人比禽獸還不如...」、「人類真是粗暴！」





























相關影片請見：（畫面可能造成不適感，請慎入）