| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 國際

殘忍！小鱷魚遭斬 身首兩處仍不斷掙扎（慎入）

2017-01-08  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕有時動物雖遇嚴重傷害，卻不會馬上死去，身體反而還會掙扎一陣子。最近泰國就有一隻鱷魚在遭人砍頭後，頭部被放在水槽中，不過鱷魚在死前仍不斷咬合下顎掙扎，讓許多網友看了直呼不捨。

綜合外媒報導，最近網路上出現一段影片，片中一隻長6呎（約183公分）的小鱷魚在泰國一間農場遭農夫砍頭，農夫之後將砍下的鱷魚頭放在水槽裡。不過這隻鱷魚不但沒有死亡，還不停搖動僅存的頭部、努力地咬合下顎，影片背景則傳來人類的笑聲。之後影片鏡頭切換到鱷魚無頭的下半身，牠的下半軀體遭人放進水桶中，卻也不停地抖動。

目前這段影片已被送給泰國的警方和動物保護人士，他們將會對此進行調查。動保人士卡姆提爾（Warrapon Kmtr）大批，農夫這樣的行為相當殘忍，如果他們要宰殺鱷魚，其實可以透過無痛的方式宰殺。但他也坦承，從影片中無法得知拍攝地點為何，因此他能幫忙的並不多。

許多外國網友看到影片中鱷魚頭部、下半身都不斷抖動的畫面後感到不捨。不少人更痛批將鱷魚砍頭的農夫，「這樣殺動物的人比禽獸還不如...」、「人類真是粗暴！」














相關影片請見：（畫面可能造成不適感，請慎入）

廣告
  • 鱷魚頭部在水槽中不斷掙扎。（圖擷取自YouTube）

    鱷魚頭部在水槽中不斷掙扎。（圖擷取自YouTube）

  • 鱷魚下半身也在水桶中掙扎。（圖擷取自YouTube）

    鱷魚下半身也在水桶中掙扎。（圖擷取自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動物 慘忍 泰國 鱷魚
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：殘忍！小鱷魚遭斬 身首兩處仍不斷掙扎（慎入）


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.