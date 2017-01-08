日本梅毒患者5年爆增5倍 研究所：原因不明

2017-01-08 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本國立感染症研究所指出，該國梅毒患者人數已超過4000人，過去5年爆增5倍，但研究所稱，患病人數大幅增加的原因不明。

日本新聞網報導，研究所表示，梅毒患者人數自2011年出現增加趨勢，截至去年11月27日，梅毒患者已達到4077人，其中男性2848人、女性1229人。人數已接近1974年的4165人紀錄。

研究所指出，二戰前，1940年代的日本梅毒氾濫，患者一度超過20萬人，1967年又再度出現高峰期，達到1萬2千人，此後逐漸減少，最低時一年僅出現500名患者。