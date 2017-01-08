耶路撒冷疑遭恐攻 卡車撞軍人4死15傷
2017-01-08 20:25
以色列耶路撒冷卡車衝撞軍人事件造成4死15傷，卡車司機當場被擊斃。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕以色列耶路撒冷8日稍早傳出卡車衝撞事件，造成4死15傷，卡車司機立刻被擊斃，當地警察與救護人員認為，這可能是蓄意的恐怖攻擊。
綜合外媒報導，耶路撒冷傳出卡車撞人，造成4人死亡、15人受傷，傷亡者為當時剛下公車的一群軍人，卡車司機當場被擊斃。
當地警察發言人Luba Samri表示，卡車偏離道路，隨後撞上在路上走的軍人。救護車人員則說，15名士兵中有2人受重傷。另有一名警察發言人在電台表示，這是一次恐怖襲擊，並說屍體「散落在街上」。
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